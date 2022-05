Moto: Francia; nelle terze libere Zarco è imprendibile (Di sabato 14 maggio 2022) Johann Zarco profeta in patria nelle terze libere del Gp di Le Mans della Classe MotoGp. Il francese della Pramac, con il tempo di 1'30"537, ha stabilito il nuovo record della pista, chiude davanti a ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 14 maggio 2022) Johannprofeta in patriadel Gp di Le Mans della ClasseGp. Il francese della Pramac, con il tempo di 1'30"537, ha stabilito il nuovo record della pista, chiude davanti a ...

Advertising

Gazzetta_it : MotoGP GP Francia LIVE, la diretta di prove e pole da Le Mans: Ducati ok nelle FP3 - Gazzetta_it : Moto2 FP3 GP Francia, Acosta precede Fernandez. Arbolino è 8°, Vietti in Q1 - CatelliRossella : Moto: Francia; incendio in bar paddock, nessun ferito - Moto - ANSA - CatelliRossella : Moto:Francia;libere 2 a Bastianini, poi l'Aprilia di Espargaro - Moto - ANSA - sportli26181512 : MotoGP: motore ko a Le Mans, Bastianini abbandona la moto in pista. FOTO-VIDEO: Problemi per Bastianini a 14 minuti… -