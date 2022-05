Morto Valerio Onida, ex presidente della Corte costituzionale (Di sabato 14 maggio 2022) Si è spento a 86 anni Valerio Onida: una volta raggiunta la pensione iniziò a collaborare volontariamente all'interno del carcere di Bollate Leggi su ilgiornale (Di sabato 14 maggio 2022) Si è spento a 86 anni: una volta raggiunta la pensione iniziò a collaborare volontariamente all'interno del carcere di Bollate

