Morto Valerio Onida, ex presidente della Corte Costituzionale: aveva 86 anni. Il figlio: 'Grazie papà' (Di sabato 14 maggio 2022) Addio all'ex presidente della Corte Costituzionale Valerio Onida . Il figlio Francesco ha postato una foto del padre su Facebook con la scritta 'Ciao papà, Grazie di tutto'. Nato a Milano nel 1936 ... Leggi su leggo (Di sabato 14 maggio 2022) Addio all'ex. IlFrancesco ha postato una foto del padre su Facebook con la scritta 'Ciaodi tutto'. Nato a Milano nel 1936 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : E' morto Valerio Onida, giudice e ex presidente della Corte Costituzionale, professore di diritto costituzionale al… - repubblica : Morto Valerio Onida, ex presidente della Corte Costituzionale. Aveva 86 anni - TgLa7 : Morto ex presidente della Consulta Valerio Onida. Aveva 86 anni - Max_Deidda : RT @sole24ore: ?? Morto Valerio Onida, ex presidente della Corte Costituzionale - FabioInsenga : RT @HuffPostItalia: Morto Valerio Onida, costituzionalista, ex presidente della Consulta -