Morto Valerio Onida, dalla cattedra a Milano alle posizioni sui referendum: chi era l’ex presidente della Corte Costituzionale (Di sabato 14 maggio 2022) È Morto a 86 anni Valerio Onida, uno dei più celebri costituzionalisti italiani. Avvocato e professore ordinario all’Università Statale di Milano per 26 anni (dal 1983 al 2009), il 24 gennaio del 1996 venne eletto giudice della Corte Costituzionale dal Parlamento in seduta comune. Ne divenne presidente il 22 settembre 2004, quattro mesi e otto giorni prima di terminare il mandato novennale. Da docente è stato il maestro e il relatore della tesi di laurea di Marta Cartabia, anche lei futura costituzionalista, giudice e presidente della Consulta, nonché ministra della Giustizia nel governo Draghi. È stato presidente per tre anni dell’Associazione italiana dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Èa 86 anni, uno dei più celebri costituzionalisti italiani. Avvocato e professore ordinario all’Università Statale diper 26 anni (dal 1983 al 2009), il 24 gennaio del 1996 venne eletto giudicedal Parlamento in seduta comune. Ne divenneil 22 settembre 2004, quattro mesi e otto giorni prima di terminare il mandato novennale. Da docente è stato il maestro e il relatoretesi di laurea di Marta Cartabia, anche lei futura costituzionalista, giudice eConsulta, nonché ministraGiustizia nel governo Draghi. È statoper tre anni dell’Associazione italiana dei ...

