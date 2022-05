Morì per l'amianto, agli eredi dell'operaio oltre un milione di euro (Di sabato 14 maggio 2022) Rimozione di amianto (Foto di repertorio) Il giudice del lavoro del tribunale di Massa Augusto Lama ha condannato la società Nuovo Pignone a risarcire oltre un milione di euro per danni ai due figli e ... Leggi su lanazione (Di sabato 14 maggio 2022) Rimozione di(Foto di repertorio) Il giudice del lavoro del tribunale di Massa Augusto Lama ha condannato la società Nuovo Pignone a risarcireundiper danni ai due figli e ...

Morì per l'amianto, agli eredi dell'operaio oltre un milione di euro L'operaio avrebbe avuto un'esposizione pari a 231 fibre litro annue dal 1965 al 1975, di 116 dal 1975 al 1981 e di 290 fibre litro annue dal 1981 al 1984, "per un'esposizione cumulativa totale di 30,...