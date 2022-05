Montpellier-PSG, le formazioni ufficiali (Di sabato 14 maggio 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Montpellier-PSG, match valido per la 37a giornata di Ligue 1. Arbitro dell’incontro sarà Jeremy Stinat. Calcio d’inizio alle ore 21:00 allo Stade de la Mosson di Montpellier. Con gli obiettivi stagionali ampiamente raggiunti, Montpellier e PSG si sfidano questa sera senza più nulla da chiedere a questa stagione. A secco di vittorie da quasi due mesi, i padroni di casa hanno raggiunto la salvezza con netto anticipo trascinati dai gol di Wahi e Savanier. Nettamente sfavoriti sulla carta quest’oggi, la squadra guidata da Olivier Dall’Oglio proverà a concludere nel migliore dei modi questo campionato battendo davanti al proprio pubblico i Campioni di Francia. Nonostante la delusione per l’uscita agli ottavi di finale di Champions League, il PSG è comunque riuscito a ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 14 maggio 2022) Riportiamo ledi-PSG, match valido per la 37a giornata di Ligue 1. Arbitro dell’incontro sarà Jeremy Stinat. Calcio d’inizio alle ore 21:00 allo Stade de la Mosson di. Con gli obiettivi stagionali ampiamente raggiunti,e PSG si sfidano questa sera senza più nulla da chiedere a questa stagione. A secco di vittorie da quasi due mesi, i padroni di casa hanno raggiunto la salvezza con netto anticipo trascinati dai gol di Wahi e Savanier. Nettamente sfavoriti sulla carta quest’oggi, la squadra guidata da Olivier Dall’Oglio proverà a concludere nel migliore dei modi questo campionato battendo davanti al proprio pubblico i Campioni di Francia. Nonostante la delusione per l’uscita agli ottavi di finale di Champions League, il PSG è comunque riuscito a ...

Advertising

adoreszab : montpellier e psg 16:00 e flamengo e ceará 16:30 ?? - zazoomblog : LIVE Ligue 1: tutti in campo alle 21 spicca Rennes-Marsiglia per l'Europa. Il PSG fa visita al Montpellier -… - sportli26181512 : LIVE Ligue 1: tutti in campo alle 21, spicca Rennes-Marsiglia per l'Europa. Il PSG fa visita al Montpellier: Tutti… - sportnotizie24 : #Montpellier-#Psg, le probabili formazioni: Pochettino si affida al solito tridente - betta941 : RT @MimmoAdinolfi: invece di frignare sullle avversarie del Milan bisognerebbe ricordare a chi racconta che siamo tipo il PSG di Ancelotti… -