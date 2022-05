Molestie alpini | il sindaco di Trieste | ' Solo apprezzamenti | siamo maschi'

(Di sabato 14 maggio 2022), 500 segnalazioni a Rimini, 14 maggio 2022 - Ildi, Roberto Dipiazza, scende in campo in difesa degli, finiti al centro della bufera per le accuse di ...

Advertising

AlexBazzaro : Se le fanno gli #alpini sono molestie, se le fanno giovani immigrati è disagio socio culturale. - NicolaPorro : ????? Le moleste degli #alpini? Guardate la testimonianza di questa ragazza. Ecco cosa le avrebbero detto di 'orribi… - SimoPillon : Lo stupro è uno dei delitti più orrendi che la malvagità umana abbia inventato. Fare un complimento, anche se non g… - Luxgraph : Molestie alpini a Rimini, il sindaco di Trieste Dipiazza: «Ma stiamo scherzando? La violenza è altro» #corriere… - Luxgraph : Caso molestie alpini, sindaco Trieste: «Normali apprezzamenti, violenza è un'altra cosa» #corriere #news #2022… -

Il sindaco di Trieste difende gli: 'Quali, solo apprezzamenti. Nonunadimeno È gentaglia' A quel punto è scattata la trappola mortale. Per aprire il cassonetto i Vigili del fuoco ......Il sindaco di Trieste difende glie lo fa con argomentazioni quanto meno discutibili: 'La violenza sessuale è un'altra cosa' . Le affermazioni di Roberto Dipiazza dopo le denunce di..."I 168 milioni di introiti portati dall’adunata non devono essere motivo di silenzio, le istituzioni locali li considera episodi eccezionali e ci accusa di strumentalizzazione" ...Trieste, 14 maggio 2022 - Il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, scende in campo in difesa degli alpini, finiti al centro della bufera per le accuse di molestie durante il raduno a Rimini. "Ma ...