Modica, al via PUC e lavoro per 122 percettori del Rdc (Di sabato 14 maggio 2022) Modica – Proprio in questi giorni si stanno definendo le procedure per l'avviamento degli 8 PUC (Progetti Utili alla Collettività) e conseguentemente l'avviamento al lavoro di 122 percettori del Rdc (Reddito di cittadinanza) nell'ambito dei vari settori del Comune di Modica e previsti come raggio di azione in ogni singolo progetto (Culturale, Tutela dei beni comuni, Culturale e artistico, Sociale, Ambiente).Ciò si desume dal contenuto della risposta scritta da parte del Vice Sindaco e Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Modica, Rosario Viola, all'interrogazione del M5S di Modica a firma del suo Consigliere Comunale, Marcello Medica, il quale nei giorni scorsi era tornato nuovamente sull'argomento, chiedendo spiegazioni sui ritardi nell'iter burocratico comunale e distrettuale ...

