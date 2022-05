Miriam Leone, la foto senza trucco stupisce tutti | Mai vista così (Di sabato 14 maggio 2022) Avete mai visto la splendida Miriam Leone senza trucco? L’ex Miss Italia ha stupito il web postando una foto completamente al naturale. Dolce, bellissima e molto talentuosa, l’attrice siciliana è oggi una delle donne più seguite e apprezzate in Italia. Protagonista del videoclip della canzone Nei tuoi occhi, Miriam Leone ha raggiunto la notorietà da L'articolo Miriam Leone, la foto senza trucco stupisce tutti Mai vista così chemusica.it. Leggi su chemusica (Di sabato 14 maggio 2022) Avete mai visto la splendida? L’ex Miss Italia ha stupito il web postando unacompletamente al naturale. Dolce, bellissima e molto talentuosa, l’attrice siciliana è oggi una delle donne più seguite e apprezzate in Italia. Protagonista del videoclip della canzone Nei tuoi occhi,ha raggiunto la notorietà da L'articolo, laMaichemusica.it.

Advertising

tonaliana : @PierluigiLardo Se proprio dobbiamo dire lo meritava di più Miriam Leone - ilpietrone : @conglomerato Anche miriam leone ?? - cospignatelli : Quando Miriam Leone posta un'immagine seppur sfocata sui social, tutte le altre star e starlette della TV del web e… - fumoealibi : procedendo a vedere diabolik solo per miriam leone - CavBiancoNero3 : @capuanogio Sarebbe come passare Miriam Leone a fatto in casa con Benedetta -