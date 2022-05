(Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – Promuovere sinergie e cooperazione trae Finlandia nel settore della transizione ecologica e della mobilità smart, rafforzando il contributo dinelle politiche di sostenibilità. È stato questo lo scopo delladelper la cooperazione allo sviluppo e il commercio estero Villee dell’ambasciatrice Pia Rantala-Engberg nelle unità produttive di. Unainserita in un più ampio programma di incontri, programmati dal 2 al 5 maggio, con ilno per l’innovazione e la transizione digitale Vittorio Colao, ildello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, ilresponsabile delle infrastrutture e della ...

Advertising

zazoomblog : Ultime Notizie – Ministro finlandese Skinnari visita sedi Kone Italia - #Ultime #Notizie #Ministro #finlandese - lifestyleblogit : Ministro finlandese Skinnari visita sedi Kone Italia - - italiaserait : Ministro finlandese Skinnari visita sedi Kone Italia - TV7Benevento : Ministro finlandese Skinnari visita sedi Kone Italia - - fisco24_info : Ministro finlandese Skinnari visita sedi Kone Italia: (Adnkronos) - Promuovere sinergie e cooperazione tra Italia e… -

Adnkronos

Ildella Difesa ucraino, Oleksiy Reznikov, dice di puntare ad armare un milione di '... Guerra in Ucraina, la diretta Ore 14.26 - I presidenti russo e, Vladimir Putin e Sauli ...... programmati dal 2 al 5 maggio, con ilitaliano per l'innovazione e la transizione digitale Vittorio Colao, ildello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, ilresponsabile ... Ministro finlandese Skinnari visita sedi Kone Italia La Finlandia intende aderire alla Nato perché la situazione della sicurezza del Paese è stata 'fondamentalmente alterata' dalla 'massiccia invasione dell'Ucraina' da parte dei russi, ha detto il presi ...“La Russia non ha intenzioni ostili in relazione alla Finlandia e alla Svezia”, i due paesi intenzionati ad entrare nella Nato. Lo ha detto il vice ministro degli esteri Alexander Grushko, stando ...