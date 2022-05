Milinkovic-Savic può salutare: la Lazio ha già individuato il sostituto (Di sabato 14 maggio 2022) La prossima sessione di calciomercato sarà decisiva per il futuro di Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio, dopo anni di militanza in bianconceleste, potrebbe davvero terminare la sua avventura nella capitale. Come riporta la Gazzetta dello Sport, si fanno sempre più insistenti gli interessamenti di Juventus e soprattutto Manchester United, che avrebbe individuato nel “Sergente” l’erede di Paul Pogba. La Lazio sta così iniziando a guardarsi intorno alla ricerca di un sostituto all’altezza. FOTO: Getty – Club Brugge Charles De Ketelaere Il nome forte in casa biancoceleste è quello di Charles De Katelaere, talento che si è messo in mostra con la maglia del Bruges e che piace da tempo anche al Milan. Leggi su rompipallone (Di sabato 14 maggio 2022) La prossima sessione di calciomercato sarà decisiva per il futuro di. Il centrocampista della, dopo anni di militanza in bianconceleste, potrebbe davvero terminare la sua avventura nella capitale. Come riporta la Gazzetta dello Sport, si fanno sempre più insistenti gli interessamenti di Juventus e soprattutto Manchester United, che avrebbenel “Sergente” l’erede di Paul Pogba. Lasta così iniziando a guardarsi intorno alla ricerca di unall’altezza. FOTO: Getty – Club Brugge Charles De Ketelaere Il nome forte in casa biancoceleste è quello di Charles De Katelaere, talento che si è messo in mostra con la maglia del Bruges e che piace da tempo anche al Milan.

