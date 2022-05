Miley Cyrus (e altre 160 star) contro il provvedimento che potrebbe rendere l'aborto illegale negli Usa (Di sabato 14 maggio 2022) La protesta si infiamma e, insieme a migliaia di cittadini, anche cantanti, attrici, influencer stanno scendendo in campo per rivendicare il diritto a decidere del proprio corpo e del proprio futuro Leggi su vanityfair (Di sabato 14 maggio 2022) La protesta si infiamma e, insieme a migliaia di cittadini, anche cantanti, attrici, influencer stanno scendendo in campo per rivendicare il diritto a decidere del proprio corpo e del proprio futuro

Advertising

FranUltraputa : y Suecia llevando 1/10 de Miley Cyrus jssjsjsj - lmj_vanessa : Dylan non può prendere parte al film di Teen Wolf perché deve cantare al karaoke the climb di Miley Cyrus con Camila - MonikaNikyta : @MileyCyrus Nel #mentalhealthawarenessmonth , una nuova collaborazione tra Miley Cyrus ( The Happy Hippie Foundati… - dallaslrry : @carrotsocks non voleva metterla allora io gli faccio almeno harry styles lo metti? ti dico solo che ha capito mile… - ignaciobrazil : miley cyrus repugnante -