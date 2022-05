Milano torna a correre la Stramilano, domenica sotto la Madonnina (Di sabato 14 maggio 2022) È la festa dei milanesi, della gente, della corsa, del riprendersi la città dopo due anni di Covid. Si tiene domani sotto la Madonnina la StraMilano, cercando di buttarsi alle spalle la pandemia e la ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 14 maggio 2022) È la festa dei milanesi, della gente, della corsa, del riprendersi la città dopo due anni di Covid. Si tiene domanilala Stra, cercando di buttarsi alle spalle la pandemia e la ...

Advertising

c_pradelli : RT @MiTomorrow: «THE FINAL COUNTDOWN» ?????? Con l’#EUROVISION, torna il nostro Pocket in distribuzione dalle 16.30 a #Torino: i dietro le qu… - Pradivio : RT @MiTomorrow: «THE FINAL COUNTDOWN» ?????? Con l’#EUROVISION, torna il nostro Pocket in distribuzione dalle 16.30 a #Torino: i dietro le qu… - mmysticgohan : stasera il mio ragazzo torna da milano, non ci vediamo da due settimane e sono felice felice?? - MiTomorrow : «THE FINAL COUNTDOWN» ?????? Con l’#EUROVISION, torna il nostro Pocket in distribuzione dalle 16.30 a #Torino: i diet… - zebraridens : #CagliariInter domenica torna in campo la #rubala f. c. di milano...occhio ai portafogli amici sardi! -