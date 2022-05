Milan, Pioli: 'Ultima di Ibra a San Siro? Spero di no, ma decide lui. Atalanta è la penultima tappa, i tifosi e Tonali...' (Di sabato 14 maggio 2022) Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, ultimo match casalingo... Leggi su calciomercato (Di sabato 14 maggio 2022) Il tecnico delStefanoha parlato nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l', ultimo match casalingo...

Advertising

AntoVitiello : #Gazidis: “E’ un grande piacere vedere l’unità che c’è al #Milan. I giocatori sono focalizzati sulla partita, ma ha… - DiMarzio : Storie, statistiche e curiosità per #MilanAtalanta, partita che può risultare decisiva nella lotta #Scudetto - cmdotcom : #Milan, a #Verona l'ha vinta #Pioli. Lo #scudetto si decide domenica e l'Atalanta può farlo vincere all'#Inter… - Ftbnews24 : Milan-Atalanta, Pioli in conferenza: “Dobbiamo essere migliori da qua alla fine, Ibrahimovic…” #SerieA - GoalItalia : 'Contro l'Atalanta sarà come la semifinale tra l'Italia e la Spagna' ?? Pioli carica i suoi alla vigilia di… -