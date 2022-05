Milan Leao, il portoghese ha scelto il Diavolo: i rossoneri progettano il futuro (Di sabato 14 maggio 2022) Leao ha scelto il Milan: il Diavolo progetta il futuro intorno a Rafael. A fine stagione l’incontro con Mendes per definire i dettagli Leao vuole soltanto il Milan. E’ questo quanto filtra e secondo le indiscrezioni di Matteo Moretto. Il Diavolo progetta il futuro intorno al portoghese e a fine stagione è previsto un incontro con la dirigenza rossonera e il suo agente Mendes per limare alcuni dettagli. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 14 maggio 2022)hail: ilprogetta ilintorno a Rafael. A fine stagione l’incontro con Mendes per definire i dettaglivuole soltanto il. E’ questo quanto filtra e secondo le indiscrezioni di Matteo Moretto. Ilprogetta ilintorno ale a fine stagione è previsto un incontro con la dirigenza rossonera e il suo agente Mendes per limare alcuni dettagli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

AntoVitiello : #Leao in diretta su IG: 'Contento al #Milan? Si, sono contento. Siamo carichi per domenica, forza Milan sempre. Il… - Gazzetta_it : Casale sfida il Milan: 'Ibra e Giroud? Temo più Leao. Vogliamo un'altra Fatal Verona' #VeronaMilan - AntoVitiello : Lo strapotere fisico di @RafaeLeao7 ????? Oltre a essere il miglior marcatore del #Milan in questa Serie A (10 gol)… - TommasoDeVido : RT @86_longo: Update: Origi Milan 99% Leao vuole rinnovare Tonali può allungare di una stagione con adeguamento Sanches vicino, Romag… - CalcioNews24 : #Leao ha scelto il #Milan: i rossoneri progettano il futuro ?? -