Milan | Donadoni | “Ibrahimovic importante per lo spogliatoio | Pioli allena con qualità da anni”

Advertising

sportface2016 : #Milan Le parole di #Donadoni su #Pioli e l'importanza di #Ibrahimovic e #Maignan - ilcirotano : Donadoni: 'Milan duro di testa, ma occhio alla Dea. Pioli dà serenità e Ibra...' - - FcInterNewsit : Donadoni: 'Inter e Milan hanno avuto la possibilità di allungare. Pesa il passo falso dei nerazzurri a Bologna' - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #MilanAtalanta, #Donadoni a @Gazzetta_it: 'La Dea è tosta. Su @Ibra_official e #Pioli ...' - @acmilan #ACMilan #Milan #Se… - PianetaMilan : #MilanAtalanta, #Donadoni a @Gazzetta_it: 'La Dea è tosta. Su @Ibra_official e #Pioli ...' - @acmilan #ACMilan… -

Quarant'anni fa, e per quasi vent'anni, Atalanta esono state il suo mondo: l'inizio e la fine (a parte una piccola parentesi araba) della carriera di Roberto, così come le sfide- Atalanta di quest'anno potrebbero passare agli archivi come la prima e l'ultima pietra dello scudetto rossonero. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora ...... anche perché potrebbe rivelarsi decisiva per i rispettivi obiettivi: lo scudetto per il, la qualificazione alle coppe europee per l' Atalanta. Robertopresenta il big match di ...L'ex leggenda rossonera Roberto Donadoni, intervistato sulla Gazzetta dello Sport uscita in edicola questa mattina, ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic. In particolare ...A poche ore dall'inizio del weekend di Serie A, La Gazzetta dello Sport intervista Roberto Donadoni per parlare anche di lotta Scudetto. Per il quale, al fixing del 14 maggio, ...