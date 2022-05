Milan-Atalanta, rivedi la conferenza stampa di Stefano Pioli (VIDEO) (Di sabato 14 maggio 2022) “Lo stadio tutto rossonero non può fare altro che darci più carica. Mi interessa aver visto una squadra attenta, serena. Altre emozioni che non riguardano la partita di domani non ci sono“. Stefano Pioli chiama i suoi tifosi alla vigilia di Milan-Atalanta, match della trentasettesima giornata di Serie A. Uno snodo cruciale verso il cammino Scudetto. “Questa partita ha un peso specifico importante, domani sarà una tappa difficile contro la seconda migliore squadra in trasferta. Dovremo giocare il miglior calcio possibile“, aggiunge. rivedi LA conferenza stampa SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) “Lo stadio tutto rossonero non può fare altro che darci più carica. Mi interessa aver visto una squadra attenta, serena. Altre emozioni che non riguardano la partita di domani non ci sono“.chiama i suoi tifosi alla vigilia di, match della trentasettesima giornata di Serie A. Uno snodo cruciale verso il cammino Scudetto. “Questa partita ha un peso specifico importante, domani sarà una tappa difficile contro la seconda migliore squadra in trasferta. Dovremo giocare il miglior calcio possibile“, aggiunge.LASportFace.

Advertising

SkySport : Milan, squadra in ritiro prima dell'Atalanta: decisione dei giocatori #SkySport #SerieA #SkySerieA #MilanAtalanta… - cmdotcom : Biglietti #MilanAtalanta: oltre 200 mila richieste. I club rossoneri: 'Numeri allucinanti' - gippu1 : Milan-Atalanta sarà arbitrata da Orsato. Sfortunatamente per i milanisti, il #Milan non vince a San Siro con Orsat… - alexjayo68 : RT @wazzaCN: Se il Milan perde contro l’Atalanta offro da bere a chiunque RT questo tweet - Ftbnews24 : Milan-Atalanta, Pioli in conferenza: “Dobbiamo essere migliori da qua alla fine, Ibrahimovic…” #SerieA -