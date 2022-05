Milan - Atalanta: l'ultima a San Siro per Kessie dopo 5 anni in rossonero (Di sabato 14 maggio 2022) Domani San Siro saluterà Frank Kessie , all'ultima in casa con la maglia del Milan prima del trasferimento al Barcellona . L'ivoriano è rimasto cinque anni in rossonero, lo stadio probabilmente ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 14 maggio 2022) Domani Sansaluterà Frank, all'in casa con la maglia delprima del trasferimento al Barcellona . L'ivoriano è rimasto cinquein, lo stadio probabilmente ...

