Milan-Atalanta, la probabile formazione: Kessié trequartista | VIDEO (Di sabato 14 maggio 2022) La probabile formazione dei rossoneri di Stefano Pioli per Milan-Atalanta, partita della 37^ giornata della Serie A 2021-2022. Domani, alle ore 18:00 a 'San Siro', sarà Franck Kessié a giocare da trequartista nel 4-2-3-1. Ecco il possibile undici Leggi su pianetamilan (Di sabato 14 maggio 2022) Ladei rossoneri di Stefano Pioli per, partita della 37^ giornata della Serie A 2021-2022. Domani, alle ore 18:00 a 'San Siro', sarà Francka giocare danel 4-2-3-1. Ecco il possibile undici

Advertising

gippu1 : Milan-Atalanta sarà arbitrata da Orsato. Sfortunatamente per i milanisti, il #Milan non vince a San Siro con Orsat… - cmdotcom : Biglietti #MilanAtalanta: oltre 200 mila richieste. I club rossoneri: 'Numeri allucinanti' - DiMarzio : .@Atalanta_BC, la probabile formazione per la gara contro il @acmilan - sportli26181512 : #SerieA, tutte le #probabiliformazioni della #37ªgiornata: L'Inter fa visita al Cagliari, il Milan ospita l'Atalant… - IAM_andreanap : Per farvi capire il mio stato mentale e quello di tutti i milanisti, oggi ho avuto un incubo, mi sono svegliato di… -