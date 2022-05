Milan-Atalanta domani in tv: orario e diretta streaming Serie A 2021/2022 (Di sabato 14 maggio 2022) Tutto pronto a San Siro per la sfida decisiva tra Milan e Atalanta, valida per la 37esima giornata della Serie A 2021/2022. In caso di vittoria, i rossoneri si avvicinerebbero sempre di più allo Scudetto riducendo le speranze dell’Inter, ancora distante due punti. Ma non sarà facile contro un’Atalanta in piena lotta per le prime quattro posizioni. Appuntamento domani, domenica 15 maggio, alle ore 18. La partita verrà trasmessa in diretta esclusiva di DAZN. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) Tutto pronto a San Siro per la sfida decisiva tra, valida per la 37esima giornata della. In caso di vittoria, i rossoneri si avvicinerebbero sempre di più allo Scudetto riducendo le speranze dell’Inter, ancora distante due punti. Ma non sarà facile contro un’in piena lotta per le prime quattro posizioni. Appuntamento, domenica 15 maggio, alle ore 18. La partita verrà trasmessa inesclusiva di DAZN. SportFace.

