Miccoli scarcerato, il Tribunale gli ha concesso l’affidamento in prova (Di sabato 14 maggio 2022) L'ex calciatore di Juve e Fiorentina doveva scontare una condanna di tre anni e tre mesi per estorsione aggravata dal metodo mafioso Leggi su golssip (Di sabato 14 maggio 2022) L'ex calciatore di Juve e Fiorentina doveva scontare una condanna di tre anni e tre mesi per estorsione aggravata dal metodo mafioso

Advertising

FrancescoCabri4 : RT @Fede_Spera86: Miccoli scarcerato, ottiene l'affidamento in prova. Ora sorge spontaneo un quesito, COSA RISCHIA LA JUVENTUS? - gdstwits : Fabrizio Miccoli , scarcerato , affito ai servizi sociali - annalisapanello : RT @Fede_Spera86: Miccoli scarcerato, ottiene l'affidamento in prova. Ora sorge spontaneo un quesito, COSA RISCHIA LA JUVENTUS? - Paolo18030138 : RT @Fede_Spera86: Miccoli scarcerato, ottiene l'affidamento in prova. Ora sorge spontaneo un quesito, COSA RISCHIA LA JUVENTUS? - infoitsport : Scarcerato Fabrizio Miccoli: affidamento in prova per l’ex calciatore -