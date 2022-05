“Mi dispiace, così no”. Lory Del Santo, colpo basso all’Isola dei Famosi: quel gesto l’ha mandata su tutte le furie (Di sabato 14 maggio 2022) Altra puntata piena di emozioni all’Isola dei Famosi. Il reality show condotto da Ilary Blasi non smette di intrigare il pubblico, sempre più rapito dalle dinamiche dei vari gruppi di naufraghi. Non solo la storia ormai ai titoli di coda tra Estefania Bernal e Roger Balduino, ma anche la situazione di Lory Del Santo: la sua determinazione e la sua resistenza la stanno rendendo una dei concorrenti più temibili e per questo anche una dei più criticati dagli altri naufraghi. Non a caso è finita più volte in nomination. Se da un lato Lory Del Santo ha dovuto subire la nomination, dall’altro ha dovuto anche salutare il suo compagno Marco Cucolo, che perdendo il televoto ha dovuto lasciare la Palapa. Il fidanzato di Lory Del Santo non ha gradito il ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 14 maggio 2022) Altra puntata piena di emozionidei. Il reality show condotto da Ilary Blasi non smette di intrigare il pubblico, sempre più rapito dalle dinamiche dei vari gruppi di naufraghi. Non solo la storia ormai ai titoli di coda tra Estefania Bernal e Roger Balduino, ma anche la situazione diDel: la sua determinazione e la sua resistenza la stanno rendendo una dei concorrenti più temibili e per questo anche una dei più criticati dagli altri naufraghi. Non a caso è finita più volte in nomination. Se da un latoDelha dovuto subire la nomination, dall’altro ha dovuto anche salutare il suo compagno Marco Cucolo, che perdendo il televoto ha dovuto lasciare la Palapa. Il fidanzato diDelnon ha gradito il ...

Advertising

fleursparadise : comunque questa rimane una bop, mi dispiace ma è così - M21Shark : @gponedotcom Il modo in cui intendono o intendevano lasciare non è da grande azienda. Proprio ora poi che dopo sec… - Therce_34 : È vero che ho sbagliato a comportarmi così, non ho fatto cose che dovevo fare, è questo mi dispiace ma non capiterà… - criMiao : @itsmeback_ Mi dispiace molto…ma a qst punto vorrei che succedesse in massa…forse così si fermerebbero…?? - eeurus_ : così come loro non ne fanno più mi dispiace -