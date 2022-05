Mezzogiorno | Franco “Divario con il Nord enorme”

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 14 maggio 2022) SORRENTO (ITALPRESS) – “E' fondamentale che la gestione dell'emergenza non ci faccia perdere di vista il problema principale della bassa crescita del nostro Paese: dobbiamo porre fine a un ventennio di sostanziale stagnazione, il prodotto italiano è rimasto stagnato mentre è aumentato di quasi metà negli Stati Uniti, di un terzo in Spagna di un quarto in Germania e Francia”. Lo dice il ministro dell'Economia e delle Finanze Danielenel corso del suo intervento al forum Verso Sud, organizzato dallo Studio Ambrosetti. Perla crescita del Paese è legata indissolubilmente a quella del Sud. “Neldagli anni Ottanta non ci sono stati sostanziali progressi. Il prodotto medio pro capite nelle regioni del Sud è pari al 55% di quello delle regioni del Centro, un...