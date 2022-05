Meteo Italia, dal caldo estivo a rovesci improvvisi: attenzione al weekend (Di sabato 14 maggio 2022) Scoppiato il caldo sull’Italia, le previsioni Meteo per il prossimo fine settimana del 14 e 15 maggio indicano possibili temporali. A ora stiamo vivendo una primavera fin troppo calda: le cose cominceranno a cambiare. L’aumento termico da piena estate in atto in questi giorni su molte regioni d’Italia, spiega ilMeteo.it, unito all’arrivo di venti più freschi, sebbene soltanto in quota, potrebbe creare il mix ideale per la formazione di burrasche. Correnti di aria refrigerata sono in arrivo dall’Europa Settentrionale. Nel corso del prossimo weekend le previsioni Meteo indicano lo scoppio di improvvisi temporali su varie zone del nostro paese. Un fenomeno che gli esperti spiegano in base alla presenza di due masse d’aria molto diverse tra loro che si ... Leggi su velvetmag (Di sabato 14 maggio 2022) Scoppiato ilsull’, le previsioniper il prossimo fine settimana del 14 e 15 maggio indicano possibili temporali. A ora stiamo vivendo una primavera fin troppo calda: le cose cominceranno a cambiare. L’aumento termico da piena estate in atto in questi giorni su molte regioni d’, spiega il.it, unito all’arrivo di venti più freschi, sebbene soltanto in quota, potrebbe creare il mix ideale per la formazione di burrasche. Correnti di aria refrigerata sono in arrivo dall’Europa Settentrionale. Nel corso del prossimole previsioniindicano lo scoppio ditemporali su varie zone del nostro paese. Un fenomeno che gli esperti spiegano in base alla presenza di due masse d’aria molto diverse tra loro che si ...

