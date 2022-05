Mercedesz Henger in lacrime all’Isola dei Famosi: la sorpresa di mamma Eva dall’ospedale (Di sabato 14 maggio 2022) Mercedesz Henger all’Isola dei Famosi è arrivata da pochi giorni e ha subito fatto parlare di sé. Non solo per l’interesse, decisamente corrisposto, per Edoardo Tavassi, ma anche perché sbarcata in Honduras proprio quando mamma Eva Henger è rimasta coinvolta in un brutto incidente stradale. Finora, però, Mercedesz Henger non ne aveva mai parlato. Lo ha fatto durante la 16esima diretta dell’Isola dei Famosi, quando Ilary Blasi ha introdotto l’argomento con un confessionale in cui la naufraga parlava dell’accaduto: “Mia madre ha avuto un incidente, quindi ho titubato molto sulla mia decisione del venire o meno qui sull’Isola”. Mercedesz Henger Isola dei Famosi: in ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 14 maggio 2022)deiè arrivata da pochi giorni e ha subito fatto parlare di sé. Non solo per l’interesse, decisamente corrisposto, per Edoardo Tavassi, ma anche perché sbarcata in Honduras proprio quandoEvaè rimasta coinvolta in un brutto incidente stradale. Finora, però,non ne aveva mai parlato. Lo ha fatto durante la 16esima diretta dell’Isola dei, quando Ilary Blasi ha introdotto l’argomento con un confessionale in cui la naufraga parlava dell’accaduto: “Mia madre ha avuto un incidente, quindi ho titubato molto sulla mia decisione del venire o meno qui sull’Isola”.Isola dei: in ...

