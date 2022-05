Mercato immobiliare | grandi città vs province | mattone dinamico in tutte le realtà

Leggi su lopinionista

(Di sabato 14 maggio 2022) MILANO – Le analisi condotte dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ritornano un2021 decisamente favorevole. La domanda di casa non si è arrestata così come il desiderio di acquistare la prima casa o di migliorare quella già esistente. Nella seconda parte del 2021 si è registrato un timido ritorno all’investimento, confermatosi anche in questi primi mesi del 2022. L’anno chiude con 749 mila compravendite con una crescita del 34% rispetto al 2020 e del 24% rispetto al 2019. Da segnalare che a livello di transazioni i comuni non capoluogo hanno registrato un trend migliore rispetto a quelli capoluogo. Nel secondo semestre del 2021 i valori immobiliari continuano a crescere e mettono a segno, inleterritoriali, un risultato migliore rispetto al semestre precedente confermando quindi ...