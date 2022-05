Menù della domenica | riso | pesce e patate con tre ricette molto originali

Leggi su chedonna

(Di sabato 14 maggio 2022) Il segreto per unspeciale è quello di non essere mai banali anche con ingredienti che usiamo tutti i giorni Non il solitotto, non le solite crocchette, non le soliteal forno. Per il nostrole abbiamo scelto tre piatti classici ma in versione diversa. Non rivisitati, semplicemente L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it