Meloni al Forum sul Sud | «II Mezzogiorno diventi un grande produttore di energia fotovoltaica»

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 14 maggio 2022) “Lo sviluppo non è un favore che si fa al. È un favore che si fa all’Italia intera”. Questo il focus dell’intervento di Giorgiaal“Verso Sud” che si svolge a Sorrento. “Dobbiamo uscire dalla logica dell’aiuto al Sud, dobbiamo entrare in quella delle scelte strategiche a livello nazionale”. È questa la priorità dell’agenda di Fratelli d’Italia. Che non è – aggiunge la leader – un partito meridionalista ma un partito nazionale.: il Sudvolano nazionale “C’è anche la solidarietà. Ma se ci fermiamo a questo, rischiamo di non vedere qual è il vero obiettivo. Il tema è come fare in modo che il, attraverso le interdipendenze, possa recuperare competitività”. Intervistata da Enrico Mentana, laha posto ...