Medjugorje | Messaggio della Regina della Pace | “Satana vuole trarvi nella schiavitù”

Leggi su lalucedimaria

(Di sabato 14 maggio 2022) La Madonna anel suoscelto per oggi, ci mette di fronte a una scelta fondamentale, tra le due possibili scelte, che influiscono in modo decisivo sul nostro futuro. Ma molto dipende da noi, dalle nostre scelte, da quanto siamo motivati e determinati a realizzarlo per davvero. Questo tempo, che dura dal 24 giugno L'articolo: “” proviene da La Luce di Maria.