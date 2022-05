Medicina estetica, come scegliere lo specialista e come funzionano le terapie (Di sabato 14 maggio 2022) È la somma che fa il totale, diceva Totò. Non bisogna pensare solamente a una parte del nostro corpo che magari non ci soddisfa, siano esse le palpebre, il collo o cosce e glutei. Ma occorre considerare l’intero organismo nella sua complessità anche e soprattutto in questa stagione, affidandosi al professionista che può avere una visione olistica della persona. A lanciare il monito sono gli esperti della Società Italiana di Medicina estetica (SIME), riuniti a Roma. Attenzione – ricordano – ad affidarsi al giusto specialista. “I medici estetici “veri” – ricorda Emanuele Bartoletti, Presidente della Società Italiana di Medicina estetica – non si limitano a ’fare filler e tossina botulinica, ma utilizzano tutte le terapie che sono proprie di questa branca specialistica; l’indicazione più ... Leggi su dilei (Di sabato 14 maggio 2022) È la somma che fa il totale, diceva Totò. Non bisogna pensare solamente a una parte del nostro corpo che magari non ci soddisfa, siano esse le palpebre, il collo o cosce e glutei. Ma occorre considerare l’intero organismo nella sua complessità anche e soprattutto in questa stagione, affidandosi al professionista che può avere una visione olistica della persona. A lanciare il monito sono gli esperti della Società Italiana di(SIME), riuniti a Roma. Attenzione – ricordano – ad affidarsi al giusto. “I medici estetici “veri” – ricorda Emanuele Bartoletti, Presidente della Società Italiana di– non si limitano a ’fare filler e tossina botulinica, ma utilizzano tutte leche sono proprie di questa branca specialistica; l’indicazione più ...

