Marocco-Algeria. Perché il rischio conflitto interessa l’Ue (Di sabato 14 maggio 2022) Le tensioni tra Algeria e Marocco, entrambi dotati di un arsenale militare di livello, non sembrano rallentare e anzi sollevano crescenti preoccupazioni in Europa riguardo alla possibilità che si arrivi a un (per ora remoto) conflitto aperto. Il rischio è sarebbe una massiccia destabilizzazione del Maghreb con ricadute su tutto il Nordafrica fino al Sahel, e conseguenze per l’Unione europea, che tra l’altro sta puntando anche su questi attori per riorientare la politica estera verso l’Africa. Dietro a queste dinamiche, che hanno spinta e ragione regionale, si riconosce anche la presenza di attori esterni. L’Algeria ha recentemente preso parte a esercitazioni in Ossezia del Nord con la Russia, partner nelle forniture militari e nella cooperazione economico-commerciale anche in materia energetica, e ... Leggi su formiche (Di sabato 14 maggio 2022) Le tensioni tra, entrambi dotati di un arsenale militare di livello, non sembrano rallentare e anzi sollevano crescenti preoccupazioni in Europa riguardo alla possibilità che si arrivi a un (per ora remoto)aperto. Ilè sarebbe una massiccia destabilizzazione del Maghreb con ricadute su tutto il Nordafrica fino al Sahel, e conseguenze per l’Unione europea, che tra l’altro sta puntando anche su questi attori per riorientare la politica estera verso l’Africa. Dietro a queste dinamiche, che hanno spinta e ragione regionale, si riconosce anche la presenza di attori esterni. L’ha recentemente preso parte a esercitazioni in Ossezia del Nord con la Russia, partner nelle forniture militari e nella cooperazione economico-commerciale anche in materia energetica, e ...

