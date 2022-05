Marcell Jacobs torna in pista sui 100 metri al Memorial Ottolia di Savona

Advertising

sportli26181512 : Atletica, Marcell Jacobs correrà i 100 metri a Savona: prima volta dopo oro olimpico: Marcell Jacobs tornerà in pis… - zazoomblog : Atletica: Marcell Jacobs a Savona prima volta nei 100 metri dopo Tokyo - #Atletica: #Marcell #Jacobs #Savona - Giornaleditalia : #italpresssport Atletica: Marcell Jacobs a Savona, prima volta nei 100 metri dopo Tokyo - zazoomblog : Atletica Travyon Bromell tuona 9.92 sui 100 metri! Marcell Jacobs osserva e prenota il rientro la sfida a Roma -… - SvSport1 : Ufficiale. Marcell Jacobs ci sarà: il Meeting di Savona attende l'eroe di Tokyo (FOTO) -

Dopo la rinuncia al meeting di Nairobi per problemi gastrointerinali , il campione olimpicotorna a correre i 100 metri per la prima volta dopo il trionfo di Tokyo. Mercoledì 18 maggio, al "Memorial Ottolia" di Savona , è la data da segnare sul calendario. Una scelta che, come ...in ospedale, non corre i 100 metri a Nairobi Roma, 14 maggio 2022 -torna a correre i 100 metri dopo la vittoria alle Olimpiadi Tokyo . Dopo aver dato forfait a Nairobi a causa di un virus che gli ha provocato disturbi gastrointestinali ,...Marcell Jacobs sarà il grande protagonista del Meeting di Savona, in programma mercoledì 18 maggio. Il Campione Olimpico dei 100 metri si rimette subito in gioco dopo i problemi gastrointestinali che ...Roma, 14 maggio 2022 - Marcell Jacobs torna a correre i 100 metri dopo la vittoria alle Olimpiadi Tokyo. Dopo aver dato forfait a Nairobi a causa di un virus che gli ha provocato disturbi ...