MARCEL! 2022 Trailer ITA del Film di Jasmine Trinca

(Di sabato 14 maggio 2022) Una bambina ama sua madre, ma sua madre ama Marcel, il suo cane. Un evento imprevedibile le porterà in viaggio, avvicinandole e svelando loro, oltre ogni dolore, le vie grandi e segrete dell'amore. Diretto da: Jasmine Trinca Cast: Alba Rohrwacher, Maayane Conti, Giovanna Ralli, Umberto Orsini, Dario Cantarelli, Valentina Cervi, Valeria Golino e Giuseppe Cederna Presentato nella sezione Séances spéciales del Festival di Cannes in uscita in tutti i cinema italiani dal 1 giugno.

Regia di Jasmine Trinca. Un film con Alba Rohrwacher, Maayane Conti, Giovanna Ralli, Umberto Orsini, Dario Cantarelli. Da mercoledì 1 giugno. Il film esordio alla regia di Jasmine Trinca, che sarà presentato al Festival di Cannes 75 nella sezione Séances spéciales. Una bambina ama sua madre, ma sua madre ama Marcel, il suo cane. Un evento imprevedibile le porterà in viaggio, avvicinandole e svelando loro, oltre ogni dolore, le vie grandi e segrete dell'amore.