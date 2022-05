Manchester United, tentativo per de Jong: c'è una super valutazione (Di sabato 14 maggio 2022) Il Manchester United farà un tentativo per Frenkie de Jong, centrocampista che ten Hag ha già avuto all'Ajax e che il Barcellona... Leggi su calciomercato (Di sabato 14 maggio 2022) Ilfarà unper Frenkie de, centrocampista che ten Hag ha già avuto all'Ajax e che il Barcellona...

Advertising

ManUtdMEN : Manchester United star Cristiano Ronaldo below Lionel Messi in Forbes 2022 rich list #mufc - SkySport : Manchester United, Ronaldo accoglie ten Hag: 'Felice del suo arrivo, ma diamogli tempo' #SkySport #PremierLeague… - Bresingar_ : RT @junews24com: De Jong Juve, ribaltone da Barcellona: accadrà in estate! I dettagli - - Tiarossi2 : RT @junews24com: De Jong Juve, ribaltone da Barcellona: accadrà in estate! I dettagli - - junews24com : De Jong Juve, ribaltone da Barcellona: accadrà in estate! I dettagli - -