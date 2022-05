Magliano Vetere torna al voto con due candidati sindaci

(Di sabato 14 maggio 2022) Anna Ferrentino e Adriano Piano: sono i duealla carica di sindaco, pronti a conquistare. La Ferrentino è in campo con la civica Rinascimento cilentano: Cuomo Stefano Maria, Guadagno Eva, Capelli Albino, Facchini Andrea, Cappiti Sara, Bettini Liviana Carla, Battaglia Anna. Uniti perè invece la civica di Piano: Bonfrisco Angelino, Rosario, Bonfrisco Mauro, Caroccia Giuseppe, D’Alessandro Carmine, D’Alessandro Giovanni, Matonte Cristian, Maucione Tonino, Nigro Maria, Russo Roberto, Tarallo Franca. Consiglia

RINASCIMENTO CILENTO - Anna Ferrentino sindaco Cuomo Stefano Maria Guadagno Eva Capelli Albino Facchini Andrea Cappiti Sara Bettini Liviana Carla Battaglia Anna UNITI PER- Elezioni a Magliano Vetere: ecco liste e candidati Il termine e' scaduto a mezzogiorno e le liste per le prossime amministrative del 12 giugno sono state presentate anche in Campania. Dovranno passare ora il vaglio della commissione elettorale che ne ...Elezioni a Magliano Vetere Il comune è tra i 23 del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, che saranno chiamati ad eleggere il nuovo sindaco e a rinnovare il consiglio comunale (qui l'elenco). Si vota il ...