Advertising

sportli26181512 : Magia di Brekalo e super Berisha. Un bel Toro prende tre punti a Verona: Magia di Brekalo e super Berisha. Un bel T… - Loscoindividuo : Finisce il primo tempo…#VeronaTorino 0-1…per adesso la vinciamo grazie a una magia di Brekalo… #VerTor #Toro #SerieATIM -

La Gazzetta dello Sport

dolcissimo il sabato sera veronese del Toro. Unadipermette ai granata di tagliare il traguardo dei cinquanta punti in casa dell'Hellas. In un colpo solo, il Toro puntella il decimo posto (quinto risultato utile di file in trasferta) ...... Lukic 6.5, Ricci 7.5, Aina 6 (29' st Singo sv); Pobega 6 (42' st Buongiorno sv),6.5; ... Prima del recupero c'è tempo anche per unadi Samardzic che, con un tiro dalla distanza, fissa il ... Magia di Brekalo e super Berisha. Un bel Toro prende tre punti a Verona Una magia di Josip Brekalo, alla sua settima realizzazione in campionato, permette al Torino di chiudere in vantaggio il primo tempo contro il Verona. Gara maschia, cominciata in modo ...VIDEO - Il gol di Brekalo per l'1-0 del Torino contro il Verona: vantaggio granata con il croato che sigla la settima rete stagionale ...