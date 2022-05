Maggio è il mese di Tom of Finland: a Venezia la mostra collettiva di arte omoerotica (Di sabato 14 maggio 2022) Maggio è il mese della masturbazione: che noia, che barba. Nel senso che Maggio è anche il mese delle rose e di Touko Laaksonen, l’8 Maggio infatti sarebbe stato il suo compleanno. Se non sapete chi sia, magari il suo nome d’arte, ovvero Tom of Finland, vi suonerà famigliare. Nato nel 1920 conquistò la fama internazionale trent’anni dopo grazie alle sue illustrazioni esplicite di omosessuali palestrati e liberi, che piacevano anche a me, da ragazzina. Tom prediligeva boscaioli, operai, poliziotti con una nuova identità gay allegra e orgogliosa: non utilizzava modelli per i suoi ritratti ma spesso ragazzi di strada. Come tecnica utilizzava spesso la grafite. Insieme al fotografo Bob Mizer fondò, nel 1950, la rivista Phisique Pictorial nel formato pocket per essere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022)è ildella masturbazione: che noia, che barba. Nel senso cheè anche ildelle rose e di Touko Laaksonen, l’8infatti sarebbe stato il suo compleanno. Se non sapete chi sia, magari il suo nome d’, ovvero Tom of, vi suonerà famigliare. Nato nel 1920 conquistò la fama internazionale trent’anni dopo grazie alle sue illustrazioni esplicite di omosessuali palestrati e liberi, che piacevano anche a me, da ragazzina. Tom prediligeva boscaioli, operai, poliziotti con una nuova identità gay allegra e orgogliosa: non utilizzava modelli per i suoi ritratti ma spesso ragazzi di strada. Come tecnica utilizzava spesso la grafite. Insieme al fotografo Bob Mizer fondò, nel 1950, la rivista Phisique Pictorial nel formato pocket per essere ...

