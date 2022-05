Madonna: l’unica cosa che non aveva mai fatto vedere | Esatto, proprio “lei” (Di sabato 14 maggio 2022) Madonna è la regina delle provocazioni. E ancora oggi, a 63 anni continua a far parlare di sé al passo con i tempi. Alcuni artisti non tramontano mai, al contrario continuano a creare le tendenze. La regina del pop è stata recentemente attaccata per alcuni video destinati ad una raccolta di beneficienza. Anche se lo scopo era nobile, Madonna ha ancora una volta colpito nel segno, scandalizzando l’opinione pubblica ben pensante. Lo ha fatto questa volta mettendosi al nudo e mostrando in modalità 3D anche le sue parti intime. Madonna: quella cosa che non aveva mai fatto vedere Web SourceUna serie di tre clip intitolata “Mother of Creation” (Madre della creazione) nei quali Madonna appare in versione digitalizzata, realizzati in ... Leggi su newstv (Di sabato 14 maggio 2022)è la regina delle provocazioni. E ancora oggi, a 63 anni continua a far parlare di sé al passo con i tempi. Alcuni artisti non tramontano mai, al contrario continuano a creare le tendenze. La regina del pop è stata recentemente attaccata per alcuni video destinati ad una raccolta di beneficienza. Anche se lo scopo era nobile,ha ancora una volta colpito nel segno, scandalizzando l’opinione pubblica ben pensante. Lo haquesta volta mettendosi al nudo e mostrando in modalità 3D anche le sue parti intime.: quellache nonmaiWeb SourceUna serie di tre clip intitolata “Mother of Creation” (Madre della creazione) nei qualiappare in versione digitalizzata, realizzati in ...

sflxya : @tiziasottona madonna pensavo di essere l'unica........ - r_robertaa : MADONNA CHE BOP PAZZESKO È L UNICA CANZONE CHE AVEVO GIÀ SENTITO GET THE WOLF A BANANA - AcribusFlammis : @valegrande73 Madonna mia! Triste, secco, non legato… l unica cosa veramente carina è il piatto - druuig : @cvrcesun madonna meno male che non sono l’unica a pensare che faccia schifo - mezerevm : madonna i capelli erano l’unica cosa che amavo con tutta ne stessa, ora me li ha rovinati -