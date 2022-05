Lulù in lacrime per la rottura con Manuel: “Con la sua famiglia non mi sono mai sentita a mio agio” (Di sabato 14 maggio 2022) Lulù parla della rottura con Manuel a Verissimo Tra gli ospiti di oggi pomeriggio a Verissimo da Silvia Toffanin c’è stata Lulù Selassié. La principessa uscita dall’ultima edizione del Grande Fratello Vip è andata nel programma per parlare della rottura con Manuel Bortuzzo. La loro storia aveva fatto sognare i fan e tutti sono rimasti L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 14 maggio 2022)parla dellacona Verissimo Tra gli ospiti di oggi pomeriggio a Verissimo da Silvia Toffanin c’è stataSelassié. La principessa uscita dall’ultima edizione del Grande Fratello Vip è andata nel programma per parlare dellaconBortuzzo. La loro storia aveva fatto sognare i fan e tuttirimasti L'articolo proviene da Novella 2000.

ylepass899 : Le uniche lacrime che voglio vedere su di te sono quelle di commozione per tutti i successi che avrai Prenditi cu… - ivandileonardo : Quella Lulù con gli occhi rossi e le lacrime appena entrata a #Verissimo grazie allo stick al mentolo - Marina74555979 : RT @Seoulmateeeee: Lulù in lacrime, con il cuore a pezzi augura a chi l’ha lasciato in un modo orrendo tutto il meglio che sia con o senza… - Marina74555979 : RT @Erica_2396: Lulù mi hai fatto piangere fiumi di lacrime ?? Sei speciale e meriti tanto amore. Sono sicura che troverai un principe degno… - k90sfun : RT @commentandovi: Mentre Manuel gira i salotti televisivi a deriderla, Lulú con gli occhi pieni di lacrime dice: 'spero che sia felice anc… -

