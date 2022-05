Lucio Caracciolo, nel 2021 la "profezia" sulla guerra? Una bufala inquietante: cosa c'è dietro (Di sabato 14 maggio 2022) Su Facebook sta circolando un articolo fake firmato Lucio Caracciolo, giornalista e direttore di Limes, del luglio 2021. L'articolo sarebbe una 'profezia' che preannuncia lo scontro tra Russia e Stati Uniti come preambolo della vera competizione tra Whashington e Pechino. Nel pezzo vengono inoltre anticipati i dissapori tra Ucraina, Transnistria, Mar Nero e Caucaso. Chiaramente l'articolo non è stato scritto da Caracciolo ma c'è chi ci ha creduto a tale bufala. Maurizio Cecconi infatti ha dato per vero quanto letto su Facebook e non si è pertanto risparmiato dal rispondere al 'finto direttore di Limes'."I ragionamenti che leggo in queste pagine ricordano con attenzione i limiti, i rischi e le prospettive che la proposta di De Michelis sull'Expo avrebbe comportato" ha esordito ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Su Facebook sta circolando un articolo fake firmato, giornalista e direttore di Limes, del luglio. L'articolo sarebbe una '' che preannuncia lo scontro tra Russia e Stati Uniti come preambolo della vera competizione tra Whashington e Pechino. Nel pezzo vengono inoltre anticipati i dissapori tra Ucraina, Transnistria, Mar Nero e Caucaso. Chiaramente l'articolo non è stato scritto dama c'è chi ci ha creduto a tale. Maurizio Cecconi infatti ha dato per vero quanto letto su Facebook e non si è pertanto risparmiato dal rispondere al 'finto direttore di Limes'."I ragionamenti che leggo in queste pagine ricordano con attenzione i limiti, i rischi e le prospettive che la proposta di De Michelis sull'Expo avrebbe comportato" ha esordito ...

