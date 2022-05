Lucarelli, tweet per la Val Seriana: “Ha bisogno di bellezza e rinascita post Covid, felice che mio figlio la visiti” (Di sabato 14 maggio 2022) “La scuola di mio figlio porta i ragazzi in gita in Val Seriana e io sono felice che abbiano scelto di portarli lì, nei luoghi che tanto hanno sofferto durante la pandemia e che hanno tanto bisogno di bellezza e rinascita”. Così, in un tweet, Selvaggia Lucarelli. La giornalista di “Domani” ha voluto dedicare un pensiero a una delle zone d’Italia più colpite dal Covid-19, soprattutto nella sua prima fase, quando ancora le notizie sul virus erano scarse e la Bergamasca venne travolta da un’ondata tanto improvvisa quanto feroce. La scuola di mio figlio porta i ragazzi in gita in Val Seriana e io sono felice che abbiano scelto di portarli lì, nei luoghi che tanto hanno sofferto durante la ... Leggi su bergamonews (Di sabato 14 maggio 2022) “La scuola di mioporta i ragazzi in gita in Vale io sonoche abbiano scelto di portarli lì, nei luoghi che tanto hanno sofferto durante la pandemia e che hanno tantodi”. Così, in un, Selvaggia. La giornalista di “Domani” ha voluto dedicare un pensiero a una delle zone d’Italia più colpite dal-19, soprattutto nella sua prima fase, quando ancora le notizie sul virus erano scarse e la Bergamasca venne travolta da un’ondata tanto improvvisa quanto feroce. La scuola di mioporta i ragazzi in gita in Vale io sonoche abbiano scelto di portarli lì, nei luoghi che tanto hanno sofferto durante la ...

roby20141619 : @GattellaroA Tipo selvaggia Lucarelli e la merlino che fanno tweet del xxxx! - faleriad5 : @Max18362869 @OrlandoKaterina @stanzaselvaggia Io sto commentando nel thread di un tweet che ha come oggetto una le… - balox68 : @barmir74 @stanzaselvaggia Non se ne sarebbe parlato per una settimana intera, e la Lucarelli non avrebbe fatto tanti tweet - infoitinterno : Molestie all'Adunata, Selvaggia Lucarelli a colpi di tweet: 'Altro che Rimini, è così da sempre' - DanielePG_Z : #Alpini tempo un paio d'anni faranno da servizio d'ordine al gay pride per timore di un tweet della Lucarelli -