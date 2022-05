Luca Serafini e il finale del Diavolo: "Il Milan pensi a sè. L'Inter? Chi vince merita" (Di sabato 14 maggio 2022) AGI - Milan-Atalanta? “Un avversario vale l'altro se la squadra fa quello che sa”. Alla fine, però, chiunque dovesse spuntarla nella lotta tra i rossoneri e l'Inter lo scudetto se lo sarà guadagnato: “Chi vince merita”. Luca Serafini, giornalista e scrittore tifoso del Diavolo e opinionista di Milan Tv e Sportitalia, in un'Intervista all'AGI analizza così una giornata che potrebbe essere decisiva per l'assegnazione del tricolore. I Milanisti ricordano la trionfale sfida contro la Dea di un anno fa a Bergamo, all'ultima giornata, vinta dai rossoneri con la doppietta di Kessie, che ha consegnato al Diavolo il pass per il ritorno in Champions League dopo otto anni. E stavolta cosa succederà? “I ricorsi ... Leggi su agi (Di sabato 14 maggio 2022) AGI --Atalanta? “Un avversario vale l'altro se la squadra fa quello che sa”. Alla fine, però, chiunque dovesse spuntarla nella lotta tra i rossoneri e l'lo scudetto se lo sarà guadagnato: “Chi”., giornalista e scrittore tifoso dele opinionista diTv e Sportitalia, in un'vista all'AGI analizza così una giornata che potrebbe essere decisiva per l'assegnazione del tricolore. Iisti ricordano la trionfale sfida contro la Dea di un anno fa a Bergamo, all'ultima giornata, vinta dai rossoneri con la doppietta di Kessie, che ha consegnato alil pass per il ritorno in Champions League dopo otto anni. E stavolta cosa succederà? “I ricorsi ...

