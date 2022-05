Lotta, buoni i risultati degli azzurri della greco-romana nel torneo Muhamet Malo (Di sabato 14 maggio 2022) Gli azzurri della Lotta greco-romana raccolgono buoni riscontri nel torneo Muhamet Malo di Tirana, in Albania, riservato alla categoria senior, a cui hanno partecipato, oltre all’Italia (prima nella classifica per Nazioni) ed ai padroni di casa, anche Bulgaria e Romania. degli undici atleti impegnati, nove sono saliti sul podio: successo per Luca Svaicari (-97 kg) e Mirco Minguzzi (-87 kg), secondo posto per Giovanni Freni (-55 kg), Ignazio Sanfilippo (-67 kg), Ciro Russo (-77 kg) e Matteo Maffezzoli (-82 kg), terzo per Filippo Biondi (-72 kg), Simone Fidelbo (-87 kg) e Samuele Varicelli (-130 kg). La categoria under 20 è impegnata ad Antalya, in Turchia, per il torneo Champions 2022: nella ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) Gliraccolgonoriscontri neldi Tirana, in Albania, riservato alla categoria senior, a cui hanno partecipato, oltre all’Italia (prima nella classifica per Nazioni) ed ai padroni di casa, anche Bulgaria e Romania.undici atleti impegnati, nove sono saliti sul podio: successo per Luca Svaicari (-97 kg) e Mirco Minguzzi (-87 kg), secondo posto per Giovanni Freni (-55 kg), Ignazio Sanfilippo (-67 kg), Ciro Russo (-77 kg) e Matteo Maffezzoli (-82 kg), terzo per Filippo Biondi (-72 kg), Simone Fidelbo (-87 kg) e Samuele Varicelli (-130 kg). La categoria under 20 è impegnata ad Antalya, in Turchia, per ilChampions 2022: nella ...

