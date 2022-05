Lombardia, Tabacci disponibile a correre per il centrosinistra: 'Ho già fatto il governatore' (Di sabato 14 maggio 2022) Il centrosinistra punta a riprendersi la Lombardia dopo anni di assenza, e tra gli indiziati numero uno per guidarlo nelle prossime elezioni amministrative c'è Bruno Tabacci. Già presidente della ... Leggi su globalist (Di sabato 14 maggio 2022) Ilpunta a riprendersi ladopo anni di assenza, e tra gli indiziati numero uno per guidarlo nelle prossime elezioni amministrative c'è Bruno. Già presidente della ...

Advertising

globalistIT : - TV7Benevento : Lombardia: Tabacci, 'io candidato? Disponibile a dare una mano ma sono già stato governatore' -… - tempoweb : Bruno Tabacci, il Pd e il premier Draghi. Che succede in Lombardia #brunotabacci #pd #mariodraghi… - Agostin46872720 : @malgradotutto Saverio Lodato è un grande giornalista e Tabacci è simpatico ma penso sia meglio candidare in Lombar… - AndreaEnrici : Milano è la culla di tutti i grandi fenomeni politici nazionali, e la lotta del compagno @BR1Tabacci per l’Italia s… -