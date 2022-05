Lo Spezia vince 3-2 a Udine e festeggia la salvezza (Di sabato 14 maggio 2022) Udine (ITALPRESS) – E' lo Spezia a far festa al “Friuli” nel match contro l'Udinese valido per la penultima giornata di campionato. I bianconeri liguri si impongono per 2-3 (Verde, Gyasi e Maggiore rispondono al gol iniziale di Molina, inutile la rete di Marì al 94?) e conquistano la loro seconda salvezza consecutiva.Parte in quarta la squadra di Thiago Motta, a caccia dei punti (ma ne basterebbe anche uno) che renderebbero matematica la permanenza in A. Il primo vero pericolo lo crea Manaj, che al 9? si libera di Marì, punta il centro dell'area e serve Agudelo, sulla cui conclusione Silvestri risponde con reattività. L'Udinese gestisce attentamente le prime sfuriate dello Spezia e prova ad uscire alla distanza, con una doppia opportunità per Perez e un colpo di testa ravvicinato di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022)(ITALPRESS) – E' loa far festa al “Friuli” nel match contro l'se valido per la penultima giornata di campionato. I bianconeri liguri si impongono per 2-3 (Verde, Gyasi e Maggiore rispondono al gol iniziale di Molina, inutile la rete di Marì al 94?) e conquistano la loro secondaconsecutiva.Parte in quarta la squadra di Thiago Motta, a caccia dei punti (ma ne basterebbe anche uno) che renderebbero matematica la permanenza in A. Il primo vero pericolo lo crea Manaj, che al 9? si libera di Marì, punta il centro dell'area e serve Agudelo, sulla cui conclusione Silvestri risponde con reattività. L'se gestisce attentamente le prime sfuriate delloe prova ad uscire alla distanza, con una doppia opportunità per Perez e un colpo di testa ravvicinato di ...

