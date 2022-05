Livorno | motociclista muore nello scontro con un’auto al Tombolo

(Di sabato 14 maggio 2022) Unlivornese di 64 anni è morto nel pomeriggio in un incidente stradale avvenuto tra Pisa esull'Aurelia, nei pressi della base di Campo Sarby, al. Sul posto è intervenuto il personale del 118 ma per il centauro non c'era ormai più nulla da fare L'articolo proviene da Firenze Post.

