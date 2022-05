Liverpool | Klopp | “Nations League competizione più ridicola nel mondo del calcio”

Advertising

sportface2016 : #Liverpool , #Klopp : “Non è vero che tutti tifano per il nostro titolo come dice #Guardiola , ma capisco sia diffi… - sportface2016 : #Liverpool #Klopp: '#NationsLeague competizione più ridicola nel mondo del calcio' - CORNERNEWS24 : #Calcio - A Wembley finale FA Cup; Klopp, 'la Coppa più bella del mondo' Domani Chelsea-Liverpool, i Reds inseguono poker in stagione - ansacalciosport : A Wembley finale FA Cup; Klopp, 'la Coppa più bella del mondo'. Domani Chelsea-Liverpool, i Reds inseguono poker in… - OtelloValenti : @dorinileonardo Klopp (considerato allenatore n.1) ha fatto 7 anni a Dortmund (e ha vinto la Bundesliga dopo 3 anni… -

A Jurgenla Nations League proprio non piace e non fa nulla per nasconderlo. Il tecnico delha espresso a margine della conferenza stampa in vista del match odierno in FA Cup contro il Chelsea ..."Lui è il mio giocatore preferito deldie molto spesso è stato poco considerato e sottovalutato. Da gennaio la tendenza ad essere trascurato da Salah è cambiata. Ora sembra quasi ... Liverpool, Klopp: “La Nations League è una delle idee più stupide” A Jurgen Klopp la Nations League proprio non piace e non fa nulla per nasconderlo. Il tecnico del Liverpool ha espresso a margine della conferenza stampa in vista del match odierno in FA Cup contro il ...Oggi alle 17:45 il Chelsea sfida il Liverpool nella finale di FA Cup. La partita è in gara secca e si gioca al Wembley Stadium di Londra. L’incontro sarà trasmesso in TV da DAZN. I Blues del Chelsea e ...