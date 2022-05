Liverpool Chelsea | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 14 maggio 2022) Non per la prima volta in questa stagione,rinnovano le ostilità allo stadio di Wembley con un trofeo in palio, questa volta dando battaglia nella finale della 141esima finale di FA Cup. Per il club londinese, la FA Cup rappresenta l’unico trofeo nazionale rimasto in palio in questa stagione, e la squadra della capitale Crystal Palace non ha potuto competere con la superiorità dei Blues in semifinale. Il calcio di inizio diè previsto oggi, sabato 14 maggio alle 17:45. Nel frattempo, ilha vinto una delle tante battaglie per il predominio con il Manchester City per arrivare all’evento clou, e la prospettiva di un bottino di quattro trofei è ancora aleggia nella mente dei fan itineranti del Merseyside. Prepartita...