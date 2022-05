Livelli Essenziali di Assistenza: un incontro per la ricerca di equilibrio tra i bisogni e la sostenibilità (Di sabato 14 maggio 2022) La definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e delle relative tariffe è un percorso lungo, complesso e poco coerente con l’evoluzione rapida e dirompente delle tecnologie e delle conoscenze della medicina. Come se non bastasse, la loro applicazione continua a presentare diseguaglianze tra le diverse Regioni Italiane. Per questo motivo Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Roche Diagnostics, ha organizzato l’evento dal titolo “I Lea e la ricerca di equilibrio tra i bisogni e la sostenibilità” per mettere a confronto i vari attori del sistema, al fine di arrivare a proposte utili e necessarie a un progressivo cambiamento e/o rivisitazione dei Livelli Essenziali di Assistenza. Ad aprire i lavori ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 14 maggio 2022) La definizione deidi(LEA) e delle relative tariffe è un percorso lungo, complesso e poco coerente con l’evoluzione rapida e dirompente delle tecnologie e delle conoscenze della medicina. Come se non bastasse, la loro applicazione continua a presentare diseguaglianze tra le diverse Regioni Italiane. Per questo motivo Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Roche Diagnostics, ha organizzato l’evento dal titolo “I Lea e laditra ie la” per mettere a confronto i vari attori del sistema, al fine di arrivare a proposte utili e necessarie a un progressivo cambiamento e/o rivisitazione deidi. Ad aprire i lavori ...

Advertising

luigielena : @LaraMagoni Buon pomeriggio. La invito a Fuipiano. Ho alcune proposte concrete sui livelli essenziali di prestazion… - mauriziozani : Quest'oggi II incontro del Tavolo tecnico sui #LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni) del @mur_gov_ (Ministero… - Butterfly22Fly : Anche da medici, infermieri che non sanno nemmeno di che si tratta. Si perché ti dicono che sei depresso, che non c… - giulian28 : @bertero_g Auguri per tuo padre. Gli ospedali in questo periodo sono peggiorati. Pochi hanno mantenuto i livelli essenziali di assistenza. - Stradiottomarco : RT @upBilancio: Nell’ultimo biennio passi avanti per favorire l’attuazione del #federalismo fiscale con accelerazione della definizione dei… -