LIVE – Tsitsipas-Zverev 3-2, semifinale Internazionali d’Italia 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di sabato 14 maggio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Tsitsipas-Zverev, prima semifinale maschile degli Internazionali d’Italia 2022. In scena una grande classica di questa stagione sul rosso. I due, infatti, si sono già scontrati due volte nelle ultime settimane, sempre a LIVEllo di semifinale. A Montecarlo ha vinto facilmente il greco mentre a Madrid il tedesco è riuscito a farla franca al terzo e decisivo set. In generale Tsitsipas conduce per 7-4 nei precedenti. I bookmakers lo danno leggermente favorito, a maggior ragione dopo la prova superba messa in atto ai quarti di finale contro Jannik Sinner. Il tedesco non sta particolarmente brillando questa settimana limitandosi a dare il meglio di sè nei momenti ... Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) Ile latestuale di, primamaschile degli. In scena una grande classica di questa stagione sul rosso. I due, infatti, si sono già scontrati due volte nelle ultime settimane, sempre allo di. A Montecarlo ha vinto facilmente il greco mentre a Madrid il tedesco è riuscito a farla franca al terzo e decisivo set. In generaleconduce per 7-4 nei precedenti. I bookmakers lo danno leggermente favorito, a maggior ragione dopo la prova superba messa in atto ai quarti di finale contro Jannik Sinner. Il tedesco non sta particolarmente brillando questa settimana limitandosi a dare il meglio di sè nei momenti ...

